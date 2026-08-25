Hà Nội: Triệu tập bảo vệ hành hung tài xế tại chung cư Louis City Hoàng Mai

Ngày 25/8, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệu tập L.X.V. (38 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai), nhân viên bảo vệ Khu đô thị Louis City, để làm rõ vụ hành hung tài xế xe ôm công nghệ.

Nạn nhân được xác định là anh H.H.P. (23 tuổi, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội).

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ chửi bới, dùng chân tay hành hung tài xế xe ôm công nghệ trước chốt bảo vệ cổng số 1, Khu đô thị Louis City.

Hình ảnh trong clip cho thấy nam tài xế nằm dưới đất, cạnh chiếc xe máy bị đổ. Người mặc đồng phục bảo vệ đứng sát, nhiều lần đá, đạp vào người nạn nhân dù tài xế không chống trả.

Nam bảo vệ tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo lời kể của anh P., khoảng 9h-9h30, anh đến khu đô thị giao hàng nhưng do không biết đường nên đi nhầm vào lối dành cho ô tô. Một người bảo vệ sau đó gọi anh lại và nói sẽ chỉ đường đến nơi giao hàng.

Nam tài xế cho biết vừa đi vào bên trong, người bảo vệ bất ngờ tung chân đá ngang đầu anh nhưng không trúng. Người này sau đó tiếp tục đấm khiến anh ngã xuống đất, rồi giẫm vào bụng và đá nhiều lần vào vùng đầu cùng các vị trí khác trên cơ thể.

Anh P. khẳng định trước khi bị đánh, hai bên không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Sau vụ việc, anh bị sưng lợi, chảy máu trong miệng và đau tại vùng đầu, mặt, ngực, bụng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh và triệu tập những người liên quan. Đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.