Lời kể của nam tài xế bị bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội đấm đá liên tục vào đầu

Liên quan vụ tài xế xe công nghệ bị hành hung tại cổng khu đô thị Louis City Hoàng Mai (TP Hà Nội), sáng 25/8, anh P. (23 tuổi, nạn nhân) cho biết sự việc xảy ra khoảng 9h30 cùng ngày.

Theo lời kể của anh P., thời điểm trên, anh đến khu đô thị để giao một đơn hàng. Do không thông thạo đường, nam tài xế đi nhầm vào lối dành cho ô tô.

Lúc này tại cổng khu đô thị có hai người mặc đồng phục bảo vệ gồm một người lớn tuổi và một thanh niên có nhiều hình xăm. Sau khi người lớn tuổi yêu cầu anh quay đầu, anh P. hỏi lý do. Lúc này, người bảo vệ trẻ tuổi gọi anh lại và nói sẽ chỉ đường đến địa điểm giao hàng.

Cảnh nạn nhân bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tôi tưởng anh ấy thực sự muốn chỉ đường nên đi vào. Vừa đến nơi, người này bất ngờ giơ chân đá ngang đầu nhưng tôi né được”, anh P. kể.

Theo nam tài xế, sau cú đá hụt, người bảo vệ trẻ tuổi tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp khiến anh ngã xuống đất. Khi anh P. nằm dưới đường, người này dùng chân giẫm vào bụng, đồng thời đá nhiều lần vào vùng đầu và các vị trí khác trên cơ thể anh.

Người bảo vệ lớn tuổi sau đó đi ra can ngăn, kéo đồng nghiệp trẻ tuổi vào phía trong. Một người đi đường chứng kiến sự việc đã đến đỡ nam tài xế đứng dậy.

Anh P. khẳng định trước khi bị đánh, giữa anh và những người bảo vệ không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Nam tài xế cũng không biết sự việc được camera hành trình của một người đi đường ghi lại cho đến khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau vụ việc, anh P. vẫn tiếp tục giao đơn hàng rồi dự định đến cơ quan công an trình báo. Theo lời nạn nhân, anh bị sưng lợi, chảy máu trong miệng và đau tại vùng đầu, mặt, ngực, bụng.

Chỉ huy Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh nguyên nhân và diễn biến vụ việc.