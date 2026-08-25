Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ tài xế bị bảo vệ khu đô thị hành hung

Chiều 25/8, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý vụ việc người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung tài xế xe công nghệ.

Cùng ngày, báo chí và mạng xã hội đăng tải bài viết về việc bảo vệ khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ.

Cảnh nạn nhân bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Nội dung bài viết phản ánh sự việc một người mặc trang phục bảo vệ có hành vi đánh, đá tài xế xe công nghệ tại khu vực cổng ô tô Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

Văn phòng UBND thành phố được giao theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.