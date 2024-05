Hà Nội: Triệt phá ổ đánh bạc tại chợ hoa Quảng An

Ngày 28/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Nam Trường (49 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi), Hồ Sỹ Anh (28 tuổi), Nguyễn Xuân Đại (42 tuổi), Nguyễn Xuân Kết (42 tuổi) và Nguyễn Đình Hoàng (34 tuổi).

Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Tây Hồ).

Theo cơ quan chức năng, qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 5, trinh sát hình sự Công an quận Tây Hồ phát hiện một số đối tượng thường xuyên lén lút tụ tập đánh bạc tại gác xép cửa hàng hoa Tuấn Trường (trong chợ hoa Quảng An).

Rạng sáng 25/5, Công an quận phối hợp với Công an phường Quảng An kiểm tra hành chính cửa hàng hoa Tuấn Trường do Nguyễn Nam Trường làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Trường và 5 đối tượng trên đang đánh bạc trên gác xép, dưới hình thức đánh "sâm", thắng thua bằng tiền. Tang vật tổ công tác thu giữ là gần 38 triệu đồng và 2 bộ bài.