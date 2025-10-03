Hà Nội: Thu giữ gần 4.000 bánh Trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường

Cụ thể vào chiều 2/10, tiến hành kiểm tra đột xuất một xe ô tô đang dừng đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế, Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Hoàn Kiếm đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3.840 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; bao bì các sản phẩm đều in nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Trị giá lô hàng ước tính là 19,2 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ gần 4.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Chủ lô hàng trên là P.X.M (sinh năm 1980 trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) khai nhận, số bánh này được thu mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng hóa liên quan để xử lý theo quy định. Dự kiến, chủ lô hàng sẽ bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Hồi đầu tháng 9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Sở Công thương) đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh mục tiêu phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền cũng được lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ năm học mới.

Riêng các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh, An Khánh, La Phù - nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo - sẽ là trọng điểm giám sát. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm: giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm. Song song, việc kiểm tra đồ chơi trẻ em, sách, xuất bản phẩm cũng được đẩy mạnh để ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, không an toàn.

Nguyễn Síu