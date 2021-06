Hà Nội: Thiếu nữ 16 tuổi theo chân tình nhân đi cướp

Dân trí Cặp kè với nam thanh niên mới ra tù, thiếu nữ 16 tuổi cùng tình nhân thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Để có tiền tiêu xài, cặp đôi này lên kế hoạch cướp tài sản của lái xe ôm.

Ngày 10/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Đan Phượng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và T.T.Q.T. (SN 2005, trú tại Thọ An, Đan Phượng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Hữu Hiệu, T.T.Q.T. cùng tang vật vụ án.

Trước đó, rạng sáng ngày 5/6, Công an xã Thọ An (huyện Đan Phượng) tiếp nhận tin trình báo của ông Trần Văn T. (SN 1966, trú tại Đan Phượng) về việc bị một đôi nam nữ khống chế, cướp chiếc xe máy.

Theo trình báo, khoảng 3h45 sáng cùng ngày, ông T. nhận chở một đôi nam nữ từ khu vực chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) về xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) với giá 140 nghìn đồng.

Khi đến địa điểm trên, người con trai mượn điện thoại của ông gọi cho người thân trả tiền xe nhưng không được liền bảo ông T. tiếp tục chở lên bến đò Chu Phan ở xã Thọ An. Tại đây, đôi nam nữ tiếp tục mượn điện thoại gọi cho người quen song cũng không được nên bảo ông T. chở quay lại chợ đầu mối.

Khi ông T. đang quay xe thì đối tượng nam giới kẹp, ghì cổ ông T., vật ngã xuống đường. Đối tượng nữ lấy chìa khóa xe của ông T., nổ máy, chở nam thanh niên để cùng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an huyện Đan Phượng đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Hữu Hiệu và T.T.Q.T.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ, Hiệu từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, Hiệu không có việc làm ổn định nên tiếp tục lang thang.

T.T.Q.T. đã bỏ học từ năm lớp 7. Cuối năm 2020, qua mạng xã hội, Hiệu và T. quen biết nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cặp đôi này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm.

Khoảng 3h sáng 5/6, khi đang ngồi tại điểm chờ xe buýt gần Đại học Công nghiệp (phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm), Hiệu và T. thống nhất sẽ đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Lúc này, đôi tình nhân nhìn thấy ông T. đang đỗ đón khách tại khu vực chợ Minh Khai nên đã bàn nhau kế hoạch rồi thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân.

Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phúc Lâm