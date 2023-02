Hà Nội: Tạm giữ 9 lãnh đạo, nhân viên trung tâm đăng kiểm 29-10D

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự 9 người tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Trong số những người bị tạm giữ, có: Vũ Mạnh Cường (49 tuổi, Trưởng Trung tâm đăng kiểm), Phạm Trung Hiếu (45 tuổi, Phó Trưởng trung tâm đăng kiểm) và 7 đăng kiểm viên.

Theo cơ quan chức năng, lời khai của các đối tượng thể hiện, Cường đã giao cấp dưới thu tiền "bôi trơn" của chủ các phương tiện đăng kiểm, nhằm bỏ qua các lỗi như: Thiếu dây đai ghế sau, thiếu búa phá cửa, thiếu gạt mưa; xe đổi màu sơn...

Lực lượng chức năng khám xét trung tâm đăng kiểm tại quận Hoàng Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng cho rằng việc này là tạo điều kiện cho các chủ xe và cảm thấy những lỗi trên chưa gây nguy hiểm ngay. Cảnh sát xác định, tình trạng trên diễn ra từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2022. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Trước và sau Tết Nguyên đán, Vũ Mạnh Cường đã tổ chức 2 cuộc họp, thống nhất dừng việc nhận tiền hối lộ, đồng thời, chỉ đạo đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ sẽ thống nhất khi làm việc với cơ quan công an, sẽ khai không nhận nguồn tiền nào khác, ngoài lương.

Trước đó, ngày 24/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an TP Hà Nội, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D.

Quá trình khám xét, cảnh sát tạm giữ: 18 máy tính, nhiều thùng tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng, đồng thời, cơ quan công an cũng đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.