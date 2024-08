Hà Nội: Tài xế xe máy bỏ chạy sau khi tông nạn nhân ngã xuống đường

Ngày 26/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Trung (31 tuổi, trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng Phạm Văn Trung (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 12h40 ngày 26/6, Trung điều khiển xe máy trên đường liên xã thuộc thôn Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Khi đi đến đoạn ngã 5, Trung phóng nhanh, không giảm tốc độ đâm vào xe máy do ông N.D.H. (63 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) điều khiển, làm xe và người ông H. ngã xuống đường.

Cú tông khiến ông H. bị đa chấn thương, tổn hại 99% sức khỏe, còn Trung lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.