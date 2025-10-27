Hà Nội siết chặt kiểm soát thuốc giả, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trong hai tháng 9 và 10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội liên tiếp ban hành nhiều văn bản nghiệp vụ quan trọng, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn.

Nổi bật là văn bản số 827 về việc kiểm soát và xác minh thông tin thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo; văn bản số 825 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; văn bản số 850 về đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cùng thời điểm, văn bản số 855 yêu cầu các đơn vị tăng cường truy xuất nguồn gốc, chống gian lận thương mại liên quan đến xuất xứ hàng hóa, góp phần giữ vững uy tín sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu.

Tiếp đó, văn bản số 864 triển khai kế hoạch chuyên đề “Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe” trên toàn thành phố.

Lực lượng QLTT Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Quyết định số 1726 về kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng - lĩnh vực được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm.

Ngoài ra, Chi cục cũng ban hành văn bản số 897 chỉ đạo các Đội QLTT chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 11, bảo đảm an toàn cho hàng hóa và cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 255 chuyên đề “Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe” năm 2025.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 41 và Công điện số 55, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Mục tiêu trọng tâm của Hà Nội là nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: sản xuất, buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc; quảng cáo sai sự thật; vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng hóa qua đường hàng không hoặc từ các tỉnh biên giới vào tiêu thụ tại Hà Nội.

Kiểm tra Công ty TNHH Đức Bình Logistis tại xã La Phù, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu (Ảnh: Phương Anh).

Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, việc ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và chuyên đề kiểm tra chuyên sâu là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhạy cảm này.

Đây không chỉ là biện pháp xử lý tình huống trước mắt, mà còn là chiến lược dài hạn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng.

Song song với đó, các Đội QLTT trực thuộc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an Thành phố, Cục Hải quan, Cục Thuế và chính quyền địa phương trong việc thu thập, chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý vi phạm.

Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội trong cuộc chiến chống hàng giả.

Đại diện Chi cục QLTT Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để lọt các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, kém chất lượng trên thị trường. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững uy tín hàng Việt”.

Phương Anh