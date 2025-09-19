Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm về thực phẩm và đồ chơi dịp Tết Trung thu

Theo Kế hoạch số 09 của Chi cục QLTT Hà Nội, Đội QLTT số 5 đã tăng cường giám sát, phối hợp với công an, y tế phường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng có nhu cầu cao trong dịp Trung thu như bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em.

Kết quả, đơn vị đã xử lý 6 vụ vi phạm, phạt hành chính 52 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 1.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, chất lượng và gần 500 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 102 triệu đồng.

Ngày 19/9, Đội QLTT số 5 phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra trước số nhà 88 Lê Thanh Nghị, phát hiện bà Nguyễn Thị Liên Hương (trú tại quận Hai Bà Trưng) đang kinh doanh 320 chiếc bánh Trung thu trứng chảy LAVA Custard Mooncake loại 50g/chiếc, do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Toàn bộ lô hàng trị giá 4,8 triệu đồng bị tạm giữ, bà Hương bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

Đội QLTT số 5 phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai phát hiện lô bánh trung thu trứng chảy nhập lậu đang được bán ra thị trường (Ảnh: Cục QLTT Hà Nội).

Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT Hà Nội, ngày 18/9, Đội QLTT số 6 cũng phát hiện, xử lý hai vụ vi phạm. Cụ thể, tại khu vực trước số nhà 20 đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng thu giữ 250kg thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc do ông Đỗ Văn Thạch vận chuyển. Chủ hàng bị xử phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt vi phạm.

Cùng ngày, Đội QLTT số 6 kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại quốc tế Vũ Gia Phát (phường Xuân Phương), phát hiện công ty bày bán nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, tổng trị giá gần 5,55 triệu đồng.

Đội đã xử phạt doanh nghiệp 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Các lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.

Phương Anh