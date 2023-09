Hà Nội: Lời khai kẻ si tình đâm một cán bộ công an nhập viện

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ, thực hiện biện pháp tố tụng đối với Đào Mạnh Quân (43 tuổi) để điều tra về hành vi tấn công gây thương tích cho một cán bộ công an.

Tại trụ sở điều tra, lời khai của nghi phạm và tài liệu điều tra thể hiện, Quân và chị X. từng là vợ chồng, có 2 con. Sau khi có quyết định ly dị của tòa án, chị X. về Quảng Ninh sinh sống.

Đào Mạnh Quân (Ảnh: ANTĐ).

Thời gian gần đây, người đàn ông 43 tuổi nảy sinh ghen tuông khi biết vợ cũ có bạn trai mới.

Trưa 14/9, chị X. cùng một người bạn đi uống cà phê tại phố Trần Đại Nghĩa. Quân tìm tới quán với mục đích gây sự với bạn trai của chị X. Nghi phạm mang theo một con dao để đe dọa đối phương.

Vụ việc được trình báo Công an phường Đồng Tâm. Đại úy Đặng Nam Phương và Đại úy Hà Việt Anh đã tới hiện trường giải quyết vụ việc. Được 2 cán bộ công an khuyên can, Quân không chấp hành, thậm chí chống đối, dùng dao đâm trúng tay trái Đại úy Việt Anh.

Ngay sau đó, nghi phạm bị khống chế, bắt giữ.