Hà Nội: Lê Dũng Vova bị bắt

Dân trí Sau một tháng truy nã, Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vova.

Chiều 30/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã bắt được đối tượng truy nã Lê Văn Dũng (SN 1970, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội).

Theo đó, Lê Dũng Vova bị bắt sáng nay, 30/6.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đang thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Lê Dũng Vova theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Lê Dũng Vova bị khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng đã bỏ trốn và bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã hồi đầu tháng 6/2021.

Tiến Nguyên