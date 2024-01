Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an

Ngày 10/1, Bộ Công an cho biết Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 7/1, tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 (thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ).

Lúc này, tài xế chiếc ô tô hiệu Huyndai Tucson, biển kiểm soát 30G-730.13, khi nhìn thấy lực lượng chức năng đã lái xe quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng.

Vụ việc khiến Đại úy Thưởng bị chấn thương sọ não, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức.

Sau đó, Công an huyện Sóc Sơn lập tức điều tra, làm rõ đối tượng gây tai nạn là Phạm Ngọc Sơn.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi của mình. Nhà chức trách đã kiểm tra, xét nghiệm, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 0,083 mmol/l.