Hà Nội: 9 nam nữ thông chốt kiểm dịch ra đường "hóng gió"

Dân trí Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa xử phạt 9 nam, nữ rủ nhau đi xe máy thông chốt kiểm dịch ra đường hóng gió, bóp còi, rú ga, rượt đuổi trêu đùa.

9 nam, nữ ra đường "hóng gió" giữa mùa dịch bị xử phạt hành chính (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 31/8/2021, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành 9 nam nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng, thông chốt kiểm dịch.

Cụ thể, khoảng 5h ngày 30/8/2021, Nguyễn Ngọc H. (SN 2002, ở Bắc Từ Liêm) rủ Nguyễn Tất Q. (SN 2005) cùng Công Minh H. (SN 2005) và Phương Thùy D. (SN 2006, cả 3 cùng ở quận Tây Hồ) đi xe máy để đi lượn đường phố hóng gió.

Khi nhóm của H. đi đến đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm thì gặp nhóm bạn Nguyễn Vũ D. (SN 2006), Lê Hoàng L. (SN 2006), Trần Đức M. (SN 2005), Nguyễn Xuân L. (SN 2005), Công Tùng L. (tất cả đều ở quận Tây Hồ) cũng đang đi xe máy hóng gió trên đường.

Do lâu ngày không gặp nhau, 2 nhóm thanh niên trên đã phóng xe chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng, bóp còi, rú ga, rượt đuổi trêu đùa nhau, thông chốt kiểm dịch và cùng tụ tập ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) đã phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiến hành xác minh, xác định nhân thân nhóm người trên và đưa những người này đến trụ sở công an phường Xuân Đỉnh để làm việc.

Quá trình làm việc xác định, nhóm thanh niên không có hung khí, 8/9 người này từ 14 đến chưa đủ 18 tuổi, một người đủ 18 tuổi, do vậy cơ quan công an không đủ căn cứ để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) đã mời bố mẹ, người giám hộ của nhóm thanh niên trên đến trụ sở công an phường để giáo dục, đồng thời phối hợp với UBND phường Xuân Đỉnh xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh niên trên, về lỗi vi phạm trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, UBND phường Xuân Đỉnh xử phạt cảnh cáo 6 trường hợp dưới 16 tuổi, 2 trường hợp từ 14-16 tuổi (phạt 1 triệu đồng), một trường hợp phạt 2 triệu đồng về hành vi ra đường không cần thiết.

Văn Yên