"Giúp" người Trung Quốc ở trái phép, anh rể và em vợ dắt nhau vào tù

Dân trí Biết những người Trung Quốc không có giấy tờ cư trú hợp pháp nhưng 2 bị cáo vẫn giúp họ thuê nhà ở lại Việt Nam để hưởng "hoa hồng".

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (sinh năm 1984, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 6 năm tù và Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1992, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 5 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo cáo trạng, ngày 24/7/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Cường Nam kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại nhà 2K Bùi Viện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 người Trung Quốc đang lưu trú tại đây không có thị thực, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn và Nguyễn Thị Kim Trang tại phiên tòa (Ảnh: T.K).

Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Kim Trang, Trần Nhật Minh Tuấn (là anh rể Trang) có quen biết người đàn ông tên Chen Hailin (tên gọi khác là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc).

Khoảng cuối tháng 6/2020, A Xưng liên hệ qua ứng dụng Wechat nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho 2 người Trung Quốc.

Tuấn đã thuê căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) do chị L.T.T. (sinh năm 1975, trú phường Hòa Hải) làm chủ với giá 20 triệu đồng/tháng.

Tuấn biết 2 đối tượng Trung Quốc trên không có giấy tờ cư trú hợp pháp (hộ chiếu, thị thực) nhưng vì số tiền "hoa hồng" 2 triệu đồng mà chị T. chi lại cho Tuấn nên đã giới thiệu thuê nhà cho 2 đối tượng trên.

Để chị T. cho số đối tượng Trung Quốc thuê nhà, Tuấn đã nói với chị T. là hộ chiếu, thị thực của 2 đối tượng Trung Quốc đã được gửi đi gia hạn, khi nào nhận được hộ chiếu sẽ gửi cho chị T. đi đăng ký tạm trú.

Vào ngày 28/6/2020, Wang Chao Feng và Lin Qing Chi đã chuyển đến ngôi nhà trên để ở, sau đó đưa 6 người Trung Quốc khác vào ở cùng.

Khoảng 2 - 3 tuần sau, chị T. gọi điện thoại, yêu cầu Tuấn cung cấp hộ chiếu, thị thực của 2 đối tượng Trung Quốc thuê nhà thì Tuấn nói sắp nhận lại được hộ chiếu, thị thực rồi nhưng chị T. không chịu và nói với Tuấn là không cho thuê nữa.

Sợ cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, ngày 19/7/2020, Tuấn và Trang đến bàn với nhóm người Trung Quốc chuyển nhà.

Chiều ngày 20/7/2020, Tuấn và Trang cùng 2 người Trung Quốc đi xem nhà số 2K Bùi Viện của anh N.T.V. (sinh năm 1978).

Anh V. báo giá thuê nhà cho Trang là 30 triệu đồng/tháng, trả trước 3 tháng và đặt cọc một tháng tiền nhà. Trang tăng giá cho thuê lên và nói với Wang Chao Feng tiền thuê nhà 40 triệu đồng/tháng, trả trước 3 tháng và đặt cọc một tháng, Wang Chao Feng đồng ý thuê.

Ngoài số tiền thuê nhà là 160 triệu đồng và 20 triệu đồng số tiền hai đối tượng Trung Quốc nhờ đổi tiền Việt Nam, Trang muốn thu thêm tiền của số đối tượng Trung Quốc nên yêu cầu chuyển thêm 15 triệu đồng, nói đây là tiền đảm bảo an toàn an ninh; tổng cộng 195 triệu đồng.

Sáng 24/7/2020, anh V. yêu cầu Trang mang giấy tờ của khách thuê nhà đi đăng ký tạm trú với công an phường. Do sợ không giấu được anh V. nên trưa cùng ngày, Trang đã liên hệ với Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng báo về việc số đối tượng Trung Quốc cư trú bất hợp tại nhà 2K Bùi Viện nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, Tuấn đã hai lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng; Trang một lần tổ chức cho 8 người và thu lợi hơn 64 triệu đồng.

Khánh Hồng