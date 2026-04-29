Giao xe cho chồng lái khi đã uống rượu bia, vợ cùng lĩnh án

Ngày 29/4, Tòa án nhân dân khu vực 3 thành phố Huế mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999, trú tại thành phố Huế) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, vợ Chinh) tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vợ chồng bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh và Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 16/7/2025, Chinh điều khiển xe máy chở vợ là Thủy đến quán Vịt Hùng trên đường Sông Bồ (phường Hương Trà, thành phố Huế) để uống bia cùng bạn bè. Sau đó, Thủy tự lái xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại nhậu.

Đến 17h30 cùng ngày, Thủy chở theo con nhỏ quay lại quán, sau đó giao phương tiện cho chồng điều khiển đưa cả nhà đi siêu thị. Lúc này, Thủy biết rõ Chinh không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh (phường Hương Trà), dù khu vực có biển cảnh báo, vạch dành cho người đi bộ và mật độ dân cư đông đúc, Chinh vẫn không giảm tốc độ.

Cùng thời điểm, anh L.T.T. (SN 2001, trú xã Đan Điền, thành phố Huế) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát và không nhường đường, hai xe xảy ra va chạm mạnh tại giao lộ.

Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng tử vong vào ngày 1/8/2025. Chinh bị thương tích 12%, còn cháu nhỏ bị thương tích 9%, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn trong máu là 27,3mmol/l.

Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp. Ngoài lỗi chính thuộc về Chinh, nạn nhân cũng có một phần lỗi khi không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không nhường đường khi qua giao lộ.

Đối với Nguyễn Thị Thủy, dù nhận thức rõ chồng không đủ điều kiện lái xe và đã sử dụng bia rượu nhưng vẫn giao phương tiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo thẩm phán chủ tọa, trong vụ án này, yếu tố "biết rõ nhưng vẫn giao xe" là tình tiết mấu chốt khiến bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây không chỉ là sự chủ quan mà còn là sự coi thường quy định an toàn giao thông và tính mạng của chính người thân mình.