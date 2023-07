Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của học viên

Ngày 13/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an địa phương này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Phương, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới (trung tâm) thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II (ở Hải Phòng) và Trịnh Hoàng Huy, Trưởng phòng tuyển sinh của trung tâm này.

Hai bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Về diễn biến vụ việc, ngày 24/6, tại phòng thi lý thuyết Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, 4 giáo viên của trung tâm có hành vi làm bài hộ thí sinh, trợ giúp thí sinh làm bài trên máy tính.

Tại khu vực thi thực hành có 9 giáo viên trung tâm có hành vi tổ chức chấm điểm kiểm tra sai quy định.

Toàn bộ hành vi trên đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng bắt quả tang.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận từ năm 2021 đến nay, ngoài số tiền học phí đào tạo theo quy định, Hoàng Đức Phương đã chỉ đạo Trịnh Hoàng Huy và một số cán bộ tuyển sinh của trung tâm ép buộc các giáo viên phải nộp thêm 1,2 triệu đồng/hồ sơ lái xe thì mới tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Nếu không có số tiền nộp thêm trên, học viên không được tiếp nhận đào tạo. Với hành vi thu tiền học viên trái quy định, từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, Phương đã cùng đồng bọn chiếm đoạt tổng cộng hơn 22,44 tỷ đồng của người học lái xe.

Toàn bộ số tiền thu được bất chính, Phương và Huy ăn chia tiêu xài cá nhân và chi vào một số hoạt động của trung tâm (không ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán).

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng cùng 480 triệu đồng tiền mặt do hành vi vi phạm của các đối tượng mà có.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với Hoàng Đức Phương, Trịnh Hoàng Huy về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tập trung điều tra, làm rõ.