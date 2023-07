Vì sao giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Hải Phòng bị bắt?

Ngày 6/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, ông Hoàng Đức Phương (47 tuổi), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 2 (Hải Phòng) và cấp dưới bị bắt vì có sai phạm trong việc thu tiền thi và cấp chứng chỉ nghề.

Trung tâm sát hạch và đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II (Ảnh: Dân việt).

Cụ thể, ngày 24/6, trung tâm trên tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghề cho 200 học viên. Thời điểm này, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan việc tuyển sinh tại đây.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định, quá trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghề, ông Hoàng Đức Phương cùng nhân viên là ông Trịnh Hoàng Huy đã thu tiền của các học viên vượt mức so với quy định và số tiền này được để ngoài sổ sách.

Ngày 5/7 vừa qua, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của ông Phương và nhân viên Trịnh Hoàng Huy.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đức Phương (47 tuổi), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 2 (trụ sở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cùng tội danh với ông Phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Hoàng Huy (50 tuổi), nhân viên bộ phận tuyển sinh của trung tâm trên.