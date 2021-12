Giám đốc doanh nghiệp bất động sản tự tử tại tòa thoát chết

Dân trí Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng, được súc rửa ruột kịp thời để loại bỏ thuốc diệt côn trùng đã uống tại tòa, ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải đã tạm ổn.

Chiều 8/12, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải đã được súc rửa ruột và hiện sức khỏe tạm ổn.

Bác sĩ Nhân cho hay, chẩn đoán ban đầu cho thấy ông C. đã uống thuốc diệt côn trùng. Hiện ông C đã được chuyển từ Khoa Cấp cứu sang Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để điều trị chống độc và thải độc.

Theo bác sĩ Nhân, để đánh giá về sức khỏe của bệnh nhân, phải tiếp tục theo dõi thêm khoảng 24 giờ nữa nhằm kiểm tra về tác động của thuốc diệt côn trùng lên cơ thể.

Ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải nằm vật xuống nhà sau khi uống thuốc diệt côn trùng (Ảnh: Khang Nguyên).

Trước đó, sáng 8/12, TAND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (trụ sở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 645082 và BA 645083 do UBND TP Đà Nẵng cấp tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng diện tích là 12,04 ha.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên bác yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên của Land Hà Hải đồng thời tuyên bác các yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài.

Ngay sau khi nghe chủ tọa tuyên án, ông V.V.C. - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải đứng dậy bày tỏ bức xúc. Ông C. cho rằng HĐXX thiếu công tâm, không xem xét nhiều giấy tờ quan trọng mà Hà Hải Land cung cấp.

Lúc này, ông C. bất ngờ lấy một chai thuốc, nghi là thuốc diệt côn trùng, trong túi áo ra và uống ngay tại tòa. Tiếp đó, vợ ông C. cũng lấy một chai thuốc tương tự ra để uống nhưng may mắn người thân đứng gần đó hất đổ.

Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa ngay lập tức đã cùng người nhà đưa ông C. đi bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ vụ kiện, vào tháng 8/2017, Sudico có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất bị tranh chấp nói trên theo hình thức đấu giá công khai. Phía Sudico thông báo 2 lô đất này có thời hạn sử dụng lâu dài.

Land Hà Hải là một trong những đơn vị đã mua hồ sơ chào giá do Sudico phát hành và tham gia đấu giá. Ngày 10/10/2017, Land Hà Hải chào giá công khai và trúng giá với số tiền là 1.810 tỷ đồng.

Ngày 1/11/2017, Sudico và Land Hà Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất 12,04 ha nêu trên. Theo hợp đồng được ký kết, Land Hà Hải sẽ thanh toán số tiền trúng giá thành 2 đợt trước ngày 5/12/2017.

Tại đợt đầu tiên, Land Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 29/12/2017, công ty này đã chuyển tổng cộng 404 tỉ đồng cho Sudico. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán đến ngày 13/2/2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó, Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên đã không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù Sudico có nhiều lần thông tin nhắc nhở.

Ngày 30/8/2018, Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng Land Hà Hải vi phạm hợp đồng.

Khánh Hồng