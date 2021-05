Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho công dân bắt trộm

Dân trí Nghe tiếng tri hô trộm, anh Chánh và anh Nghĩa dùng xe mô tô rượt đuổi hơn 1km mới khống chế được tên trộm. Sau đó, 2 anh phối hợp với công an bắt giữ tên trộm cùng tang vật.

Sáng 5/5, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến trao khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994) và Đinh Ngọc Chánh (SN 1997) cùng trú tại khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, vì có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt nhanh đối tượng trộm xe môtô xảy ra tối 3/5, trên tuyến tỉnh lộ 943, thuộc khu vực phường Mỹ Hòa.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 3/5, Nguyễn Quang Hào (SN 2002) đi bộ đến khu vực khóm Tây Khánh 7 thì phát hiện xe môtô biển kiểm soát 67F3-4086 của ông Trần Phú Cà (sinh năm 1968) dựng trước cửa nhà không người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, Hào lén lút đến lấy trộm xe. Lúc này, ông Cà đang ngồi uống nước ở quán cà phê đối diện phát hiện nên tri hô.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng.

Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Trọng Nghĩa và Đinh Ngọc Chánh, liền điều khiển xe mô tô đuổi theo đối tượng. Truy đuổi được khoảng 1km, hai anh đã ép đối tượng phải dừng xe. Cùng lúc này, lực lượng công an phường đang trên đường tuần tra đến khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Được biết, Hào là đối tượng đang bị lực lượng công an truy tìm do liên quan đến vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho 2 quần chúng tham gia bắt trộm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hào để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương thành tích hai anh đã đạt được, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những cá nhân, tập thể xuất sắc cùng nhau đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Ngoài việc tặng giấy khen, Giám đốc Công an tỉnh An Giang còn tặng anh Nghĩa, anh Chánh mỗi người 2 triệu đồng.

Nguyễn Hành