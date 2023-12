Giám đốc công an lý giải vì sao nhiều vụ án ma túy nhỏ là "tín hiệu tốt"

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 6/12, nhiều đại biểu quan tâm và bày tỏ sự lo lắng về các loại tội phạm về ma túy, tín dụng đen, tội phạm trong thanh thiếu niên...

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Võ Đức Nguyện cho biết, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 985 vụ tội phạm hình sự. Trong đó, lừa đảo 115 vụ, đánh bạc 86 vụ, trộm cắp tài sản 437 vụ, gây rối trật tự công cộng 15 vụ.

So với năm trước, năm nay, số liệu không tăng, tội phạm được kiềm chế. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, tội phạm, tai nạn giao thông được kiềm chế.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, giải trình vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm (Ảnh: Doãn Công).

Cử tri quan tâm về tội phạm ma túy tăng. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thừa nhận loại tội phạm này tăng, nhưng về cơ bản kiềm chế được. Người sử dụng ma túy, người nghiện và người có biểu hiện nghiện ma túy đã được lập hồ sơ đưa vào các cơ sở cai nghiện.

"Việc bắt thêm nhiều vụ, nhiều tội phạm ma túy không chỉ phản ánh một khía cạnh phức tạp mà là sự nỗ lực. Chúng tôi quan niệm rằng phải xử lý tội phạm ma túy từ "trứng nước", không để hình thành những ổ nhóm, đường dây, tổ chức lớn. Do vậy, số vụ việc nhiều nhưng vụ lớn thì giảm là tín hiệu tốt", Đại tá Võ Đức Nguyện giải thích.

Theo Đại tá Nguyện, lực lượng công an làm rất quyết liệt, từ những vụ nhỏ. Tuy nhiên để phòng ngừa, kiềm chế sự lây lan tội phạm ma túy, rất cần sự vào cuộc, phối hợp của các cấp ngành, địa phương, đặc biệt là bà con nhân dân.

Với tội phạm tín dụng đen, lãnh đạo công an tỉnh nhìn nhận, xét tổng thể tín dụng đen không mất đi nhưng mức độ hoạt động công khai, liều lĩnh, lộ liễu giảm nhiều.

Năm nay công an đã khởi tố 8 vụ với 22 bị can liên quan tín dụng đen, tăng 7 vụ với 19 bị can so với năm trước.

Hiện nay, nhiều đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và một số công nhân khó khăn, thu nhập thấp, dính đến vay mượn qua mạng tương đối nhiều nên cần được tuyên truyền, giáo dục.

Trong khi đó, tội phạm trong thanh thiếu niên hiện là vấn đề rất báo động, được đại biểu, cử tri rất quan tâm.

Theo Công an tỉnh Bình Định, năm nay, đơn vị khởi tố mới hơn 1.200 vụ với gần 2.500 bị can thì có đến hơn 1.400 bị can dưới 30 tuổi, chiếm tỷ lệ gần 58%.

Việc này có nguyên nhân khách quan về điều kiện kinh tế, còn chủ quan là bản năng những thanh thiếu niên này lười biếng học tập, tu dưỡng đạo đức; gia đình, nhà trường chưa quan tâm đúng mức.