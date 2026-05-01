Giả mạo cán bộ ngân hàng, lừa chủ cửa hàng vật tư hơn nửa tỷ đồng

Ngày 1/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải (42 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, để tạo lòng tin và tìm kiếm cơ hội lừa đảo, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải thường xuyên đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N. (ngụ cùng xã Vĩnh Hậu) để mua hàng. Tại đây, Hải giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng và khẳng định sẽ hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn nhanh chóng nếu anh N. có nhu cầu.

Đến tháng 10/2024, do cần vốn kinh doanh, anh N. đã chủ động nhờ Hải làm hồ sơ vay với hạn mức 10 tỷ đồng. Sau khi xem hình ảnh tài sản thế chấp qua Zalo, Hải nói tài sản của anh N. rất tiềm năng, có thể vay tối đa lên đến 16 tỷ đồng.

Bị can Bùi Văn Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Hải liên tục đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu anh N. phải chuyển tiền trước để thanh toán các khoản phí như phí thẩm định giá tài sản thế chấp, phí mua bảo hiểm gói vay bắt buộc.

Tin tưởng, anh N. đã nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng với hơn 562 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Hải chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Đợi mãi không thấy giải ngân, đến tháng 2/2025, anh N. trực tiếp đến Ngân hàng VPBank chi nhánh phường Châu Đốc để kiểm tra tiến độ hồ sơ và phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và cũng không có bất kỳ hồ sơ vay vốn nào đứng tên mình.

Sau đó, anh N. làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Hải.