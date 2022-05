Cử tri TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm người hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 1, 3, Bình Thạnh nhằm ghi nhận ý kiến người dân trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị này, cử tri các quận thuộc khu vực trung tâm TPHCM đã gửi gắm nhiều ý kiến tới các đại biểu về sự việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, những vụ việc tham nhũng, lãng phí diễn ra thời gian qua.

Cử tri Ngô Thanh Loan (phường 27, quận Bình Thạnh) đặt vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần xuyên tạc, bịa đặt thông tin về các tổ chức, cá nhân, thậm chí cơ quan chức năng. Việc bà Hằng tố cáo nhiều nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện gây dậy sóng dư luận, khiến cơ quan chức năng tốn thời gian, công sức để xác minh.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi cùng cử tri tại quận 1, 3, Bình Thạnh (Ảnh: H.N.).

"Người này còn dùng mạng xã hội nhằm lôi kéo hàng trăm người, gây mất lòng tin nhân dân. Trong số những nhân vật hỗ trợ bà Hằng có người am hiểu về pháp luật cũng livestream cùng, chửi bới, vu khống. Đây là điều không thể chấp nhận", vị cử tri nhấn mạnh.

Bà Loan cho biết, hiện nay, bà Hằng đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ vẫn cho rằng bà Hằng bị oan, ca ngợi là người bảo vệ nhóm yếu thế, lo cho dân.

Do vậy, cử tri quận Bình Thạnh đề nghị xem xét, xử lý nghiêm những người liên quan hành vi vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Hoàng Thị Lợi (cử tri phường Bến Nghé, quận 1) bày tỏ nỗi băn khoăn trước vấn nạn tham nhũng, tiêu cực xảy ra thời gian qua. Bà Lợi đã điểm lại một số vụ việc gây bất bình trong nhân dân, trong đó có những sai phạm của Công ty Việt Á.

"Thời gian qua, cử tri cả nước phấn khởi khi nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng bị khởi tố, nhiều cá nhân sai phạm bị bắt giam. Tuy nhiên, khi nhìn lại những vụ việc thời gian gần đây, tôi rất đau lòng, vụ Việt Á là ví dụ", cử tri Hoàng Thị Lợi chia sẻ.

Trả lời những khúc mắc của người dân, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TPHCM - khẳng định pháp luật đảm bảo quyền tự do, dân chủ cho người dân. Tuy nhiên, người dân cần tôn trọng, tuân thủ quyền này và không dùng nó để xâm phạm lợi ích Nhà nước hoặc của người khác.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trả lời ý kiến cử tri (Ảnh: H.N.).

"Nhiều người lầm tưởng, lên mạng xã hội nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tuy nhiên, chúng ta cần tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp người khác. Nước ta có độ phổ cập internet cao, số người dùng mạng xã hội lớn, nhưng một bộ phận không nhỏ có ý thức pháp luật hạn chế", Đại tá Quang phân tích.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng báo cáo với cử tri, thời gian qua lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ, theo các mức độ từ thấp đến cao. Trong đó, nhiều sự việc phải gỡ bài, xin lỗi, xử lý vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin thêm, trong số 10 vụ án và các sự việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, TPHCM có 4 vụ án và 8 vụ việc. Công an TPHCM cùng cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng do tham nhũng mà có.

"Trong phòng, chống tham nhũng, ngoài hoàn thiện pháp luật cần tiếp tục chấn chỉnh cơ chế, chính sách minh bạch. Điều đó giúp cán bộ không thể, cũng không có điều kiện để thực hiện hành vi tham nhũng. Việc phòng, chống tham nhũng không phải đợi khi xuất hiện mới đấu tranh", ông Nguyễn Sỹ Quang nêu rõ.