Giả danh công an yêu cầu công dân chuyển tiền "chứng minh sự trong sạch"

Ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, khoảng 13h ngày 4/6, một công dân trú tại thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Thọ đến công an xã trình báo bản thân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, thông báo bà liên quan đến một vụ án ma túy lớn.

Người này yêu cầu công dân này lấy sổ tiết kiệm đi rút và chuyển số tiền 100 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh sự trong sạch.

Công an xã Quỳnh Thọ tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phương thức lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng (Ảnh: Công an Thái Bình).

Do đã được lực lượng công an xã tuyên truyền và nghi ngờ về đối tượng tự xưng là công an này, công dân này đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Cán bộ công an xã Quỳnh Thọ xác định cuộc gọi trên là hành vi giả danh lực lượng chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; giải thích rõ về phương thức lừa đảo của đối tượng và tuyên dương tinh thần cảnh giác của công dân.

Lực lượng công an đề nghị nhân dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan tư pháp để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.