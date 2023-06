Giả danh cán bộ công an lấy thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo

Theo thông tin phản ánh, các đối tượng sử dụng các số điện thoại 0943xxx357, 0814xxx190, 0825xxx826… xưng tên Vân, Quang…, giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, thông báo cho người được gọi với nội dung "Anh/chị đã đứng tên mở tài khoản ngân hàng sau đó cung cấp cho các đối tượng khác sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…".

Đồng thời, người này yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin cá nhân, các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đây là thủ đoạn giả danh cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh không cử cán bộ gọi điện liên hệ với người dân yêu cầu cung cấp thông tin như trên và khuyến cáo người dân không nghe, làm theo yêu cầu của đối tượng.

Người dân khi phát hiện hoặc bị đối tượng gọi điện giả danh các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan nhà nước thì tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp của bản thân và người thân trong gia đình), thông tin về thẻ CCCD, thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đồng thời trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh (địa chỉ số 80 Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc số điện thoại 0694.329.334) để được hướng dẫn giải quyết.