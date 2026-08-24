Gây náo loạn lúc “đi bão”, nhóm thanh thiếu niên ở TPHCM phải dọn vệ sinh

Ngày 24/8, Công an phường Thủ Dầu Một cho biết, vừa răn đe, giáo dục một nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây mất an ninh, trật tự trong lúc “đi bão” mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trước đó, tối 22/8, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala. Sau trận đấu, nhiều người dân xuống đường “đi bão” ăn mừng.

Nhóm thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự được đưa về trụ sở (Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một).

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Thủ Dầu Một phát hiện hàng chục thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, mời nhóm thanh thiếu niên về trụ sở làm việc. Tại đây, các em được nhắc nhở, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự công cộng.

Sáng 23/8, lực lượng công an hướng dẫn nhóm thanh thiếu niên dọn vệ sinh, thu gom rác và làm sạch một số tuyến đường tại khu phố Chánh Nghĩa.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia dọn vệ sinh (Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một).

Theo Công an phường Thủ Dầu Một, hoạt động này nhằm giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự công cộng.

Công an phường Thủ Dầu Một khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, có thể cổ vũ bóng đá nhưng cần thể hiện tinh thần thể thao văn minh, chấp hành pháp luật; không tụ tập, chạy xe thành đoàn, gây mất trật tự hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.