Gã trai làm giả sổ đỏ, lừa hàng tỷ đồng từ việc bán đất "ảo"

Dân trí Trước khi thế chấp và bán 2 thửa đất của mình tại TP Hà Giang, Kỳ đã lên mạng tìm người làm giả sổ đỏ, rồi rao bán đất "ảo", lừa đảo các nạn nhân số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng.

Đặng Vĩnh Kỳ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Vĩnh Kỳ (29 tuổi, trú tại tổ 5 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản , với số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Đặng Vĩnh Kỳ sở hữu 2 thửa đất tại tổ 5 phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang. Thửa đất thứ nhất có diện tích 238,9 m2, Kỳ đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp vay tiền, tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Giang. Thửa thứ hai có diện tích 56,6 m2, Kỳ đã bán cho người khác.

Trước khi thế chấp và bán đất, Kỳ đã chụp ảnh và phô tô 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2 thửa đất trên. Cuối tháng 2/2021, Kỳ nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người mua.

Theo công an, thông qua mạng xã hội, Kỳ tìm mối thuê người làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ảnh, do Kỳ cung cấp, với giá 11 triệu đồng rồi cất giữ trong nhà.

Đến tháng 4/2021, Kỳ mua một thửa đất của ông Lộc Tiến D. (sinh năm 1975, ở tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) với số tiền 1,825 tỷ đồng, Kỳ trả trước một phần tiền và nợ lại một tỷ đồng, hứa sau 10 ngày sẽ trả, sau đó Kỳ dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán trừ nợ cho ông Dương với giá 1,9 tỷ đồng, và nhận tiếp của ông D. 900 triệu đồng.

Cuối tháng 4/2021, Kỳ lại dùng tài khoản Facebook "Vĩnh Kỳ" chào bán thửa đất diện tích 56,6 m2 cho bà Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú tại tổ 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) với giá 1,9 tỷ đồng.

Tháng 8/2021 ông D. và bà H. mang hồ sơ mua bán đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thì phát hiện các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Kỳ cung cấp nghi có dấu hiệu giả mạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản , nên đã trình báo cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Văn Yên