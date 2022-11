Gã sát nhân bệnh hoạn thoát án tử vì sai lầm của một cảnh sát

Cô gái mất tích

9h45 ngày 19/3/2011, Kevin Reape báo cảnh sát rằng bạn gái anh, O'Callaghan, đã mất tích. Kiểm tra CCTV, cảnh sát phát hiện vào lúc 2h52 cùng ngày, O'Callaghan rời hộp đêm để đi bộ khoảng 800m đến căn hộ ở Swindon mà cô đang chung sống với bạn trai.

Reape đã gửi cho O'Callaghan một tin nhắn lúc 3h24. Định vị cho thấy điện thoại di động của cô đang ở khu vực rừng Savernake, cách đó 19km.

Ngày 20/3, cảnh sát công bố thông tin về vụ án và bắt đầu lục soát khu rừng Savernake. Dựa theo thời gian trên camera ghi nhận, hành trình đi từ Swindon đến khu rừng chỉ có thể được thực hiện bằng ô tô.

Ngày 22/3, khoảng 400 tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm cùng cảnh sát.

Ngày 24/3, cảnh sát khẩn cấp tìm nhân chứng cho hình ảnh chiếc taxi Toyota Avensis màu xanh lá cây, được phát hiện nằm giữa khu phố Swindon và rừng Savernake ngay sau khi O'Callaghan mất tích.

Vào chiều 24/3, cảnh sát đã bắt giữ một tài xế taxi là Christopher Halliwell, 47 tuổi, đến từ Swindon vì tình nghi đây là kẻ bắt cóc, thu giữ một chiếc taxi Toyota Avensis màu xanh.

Christopher Halliwell. Ảnh: Murderpedia.

Bất ngờ phát hiện "một xác chết nữa"

Ban đầu, nghi phạm khăng khăng phủ nhận hắn là hung thủ, bất chấp những biện pháp hỏi cung của cảnh sát. Cuối cùng, thanh tra Supt Fulcher đã đưa ra một quyết định táo bạo để giải quyết vụ án.

Thay vì đưa Halliwell đến đồn cảnh sát Gablecross ở Swindon để gặp luật sư trước khi hắn chính thức bị thẩm vấn, thanh tra Supt Fulcher đã làm một điều không có trong quy tắc. Ông lệnh cho các sĩ quan cảnh sát đưa Halliwell đến lâu đài bỏ hoang Barbury trên một đỉnh đồi vắng. Bằng bản năng của một cảnh sát, thanh tra Fulcher tin rằng khi nhìn vào mắt Halliwell, ông sẽ biết được hắn có phạm tội hay không.

Chỉ sau 9 phút hỏi cung, Halliwell đã khai nhận tội ác. Hắn khai đã đón Sian O'Callaghan bên ngoài hộp đêm và chở cô tới một khu rừng vắng, tại đó hắn đâm cô 2 lần trước khi vùi xác cô tại bờ dốc cạnh một con đường ở khu vực nông thôn. Giám định pháp y cho biết có khả năng O'Callaghan đã chết vì vết thương ở đầu. Kiểm tra cho thấy O'Callaghan không bị tấn công tình dục.

Rồi Halliwell hỏi viên thanh tra rằng ông có muốn "một xác chết nữa" không, và dẫn ông tới một cánh đồng khác ở nam Gloucestershire, cách đó khoảng 50km, nơi hắn đã chôn một nạn nhân khác.

Nạn nhân Becky Godden và Sian O'Callaghan. (Ảnh: BBC)

Nạn nhân thứ 2 được xác định là Becky Godden-Edwards, 20 tuổi, một cô gái hành nghề mại dâm.

Các nhà điều tra đã không thể xác định chắc chắn nguyên nhân cái chết do nạn nhân đã tử vong quá lâu, nhiều phần thi thể không còn.

Becky được nhìn thấy lần cuối vào ngày 27/12/2002, tại khu vực đường Manchester của Swindon. Gia đình cô không biết cô ở đâu và nghĩ rằng cô đang sống ở khu vực Bristol. Mãi cho đến khi cảnh sát gõ cửa nhà họ vào sinh nhật lần thứ 29 của cô, ngày 4/4/2011, họ mới biết sự thật khủng khiếp.

Thoát án tử

Với 2 lần ra tay gây án mạng, Halliwell có thể phải chịu mức án nặng nhất là tử hình. Tuy nhiên, luật sư Latham của tên sát nhân đưa ra lập luận rằng cảnh sát đã vi phạm những quy định sau khi bắt Halliwell, khiến thân chủ của mình không được đối xử công bằng.

Lý do thứ nhất là cách mà Halliwell bị hỏi cung, không có cố vấn pháp luật, và không được Fulcher cảnh báo về quyền của bị cáo. Thêm nữa, việc hỏi cung Halliwell không phải tại đồn cảnh sát mà tại một nơi hoang vu đã tạo áp lực lên đối tượng và có thể coi như một kỹ xảo để phủ nhận quyền có cố vấn pháp luật bên cạnh.

Lý do thứ hai, sau khi Halliwell dẫn Fulcher đến chỗ các thi thể, thanh tra này lại lên truyền hình trực tiếp tiết lộ về chuyện này. Latham cho rằng Fulcher đã đưa thông tin ra trước công chúng mà theo lẽ thường phải trình bày với bồi thẩm đoàn trước. Do đó bồi thẩm đoàn có sẵn ấn tượng xấu với nghi can.

Thẩm phán không đồng ý về điểm này, ông cho rằng bồi thẩm đoàn không hề bị ảnh hưởng và phiên xử vẫn sẽ diễn ra công bằng.

Căn cứ vào những bằng chứng cho thấy Halliwell liên quan đến cái chết của O'Callaghan, gồm những thước phim ghi lại trên camera an ninh và hồ sơ pháp y, ngày 31/5/2012, tài xế taxi Christopher Halliwell đã hầu tòa trong vụ án của Sian O'Callaghan.

Tháng 2/2015, Halliwell bị kết tội giết Sian O'Callaghan và lĩnh án tù chung thân với mức án tối thiểu là 25 năm.

Thanh tra Fulcher phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan giám sát cảnh sát, Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập do vi phạm quy định của cảnh sát. Ông bị tạm ngưng chức vụ do "tiếp xúc không đúng cách" với truyền thông.

Đến nay, Halliwell vẫn bị nghi ngờ đứng sau hàng loạt vụ mất tích của các cô gái tại Anh do cảnh sát phát hiện 60 đồ dùng tư trang phụ nữ được đặt bên cạnh thi thể Sian vào năm 2011, mà trong số đó chỉ có 2 vật dụng thuộc về nạn nhân.