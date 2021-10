Đường dây buôn bán trẻ sơ sinh đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con

Dân trí Các đối tượng đưa những phụ nữ đang mang thai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con. Có nạn nhân là trẻ sơ sinh đã chào đời ở Việt Nam cũng bị bán sang Trung Quốc.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan (46 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mận (38 tuổi, trú tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an phường Đề Thám (TP Cao Bằng), kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực Bến xe khách liên tỉnh thuộc tổ 10, phường Đề Thám (TP Cao Bằng) phát hiện Nguyễn Thị Mận cùng 3 phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh, có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán người.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 3 phụ nữ kể trên khai nhận di chuyển từ các tỉnh Lâm Đồng, Nam Định, Lạng Sơn đến Cao Bằng gặp Nguyễn Thị Mận để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con.

Trần Thị Loan tại cơ quan công an (Ảnh: Lê Nam).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng xác định, từ đầu năm 2021, Trần Thị Loan có hành vi chỉ đạo, hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh, thành đến thành phố Cao Bằng để giao cho Nguyễn Thị Mận đưa các nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con.

Ngoài ra, Mận còn nhận đón thêm một số phụ nữ theo sự chỉ dẫn của các đối tượng khác cũng với mục đích tương tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã truy bắt đối tượng Trần Thị Loan. Qua khám xét nhà riêng của Loan tại phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh, phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và một phụ nữ đang mang thai.

Vụ việc đang được Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra.

Trần Thanh