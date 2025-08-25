Dùng súng, dao tấn công con nợ ở Hải Phòng, một người bị khởi tố

Ngày 25/8, VKSND khu vực 11 - VKSND TP Hải Phòng thông tin, hôm 9/8 Công an xã Gia Lộc (Hải Phòng) đã tiếp nhận đơn đầu thú của T. trú tại xã này. T. khai nhận, một ngày trước đã mang theo súng, dao và hung khí khác tấn công anh Phạm Thế S. (25 tuổi, trú cùng xã) để đòi nợ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án thuộc địa bàn thôn Quán Đào, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng (Ảnh: VKS cung cấp).

Vụ việc gây chú ý trong nhân dân bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8, do nhiều lần đòi nợ không được, T. chuẩn bị súng ngắn, dao kim loại và ống nhựa, hẹn S. ra khu đất trống sau nhà để “nói chuyện”.

Tại đây, khi S. không trả nợ mà thách thức, T. đã nổ súng chỉ thiên để uy hiếp, sau đó dùng dao chém liên tiếp vào cổ tay và khuỷu tay trái của S. khiến nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Ngày 9/8, T. đến công an đầu thú, giao nộp tang vật gồm một khẩu súng ngắn ổ xoay, một con dao kim loại dài 29 cm và một ống nhựa dài gần 1m.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, cơ quan điều tra nhanh chóng thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan. Ngày 15/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Phạm Văn T. về hành vi Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025.

Đáng chú ý, đối tượng đã sử dụng một khẩu súng ngắn bắn đạn thật. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định khẩu súng để xác định tính năng, tác dụng. Nếu được kết luận là vũ khí quân dụng, T. có thể còn bị xử lý thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Đây là tình tiết thể hiện mức độ nguy hiểm cao, cần xử lý nghiêm.

Vụ án một lần nữa cho thấy sự quyết liệt, kịp thời của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã nhanh chóng phê chuẩn các quyết định tố tụng quan trọng, bảo đảm việc khởi tố, bắt, giam giữ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Súng do đối tượng giao nộp (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát khu vực 11 tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, đặc biệt chú trọng kết quả giám định vũ khí để xử lý triệt để các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.