Dùng búa đập đầu con gái ông chủ vì bị từ chối tình cảm

Nguồn tin từ cơ quan chức năng phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (27/10) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày tại quán bia L.C (có địa chỉ ở Khu 5B, phường Cẩm Thịnh).

Nạn nhân là chị B.T.L.C. (26 tuổi), con gái chủ quán bia L.C.

Nghi phạm gây ra vụ việc bước đầu được xác định là P.V.T. (28 tuổi, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa). PV.T. là nhân viên quay vịt của quán bia L.C nhiều năm nay.

Trong thời gian làm việc tại quán, P.V.T. đã nảy sinh tình cảm với chị C. nhưng bị chị này từ chối.

Bực mình nên đến thời điểm trên, khi mọi người trong nhà đã ngủ say P.V.T. leo lên tầng 2 với mục đích lẻn vào phòng chị C. Khi đến cửa phòng, thấy có chiếc búa, T. cầm theo rồi lao vào tấn công, dùng búa đập vào đầu chị C.

Chị C. tuy bị thương nhưng đã kịp tri hô để người nhà ập vào khống chế, bắt giữ T. giao cho cơ quan công an.

Chị C. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng vỡ hộp sọ. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được công an thụ lý điều tra.