Lời khai bất ngờ của nghi phạm dùng búa đập bể tủ kính hòng cướp tiệm vàng

Chiều 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Bá Sơn (23 tuổi, ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Nghi phạm Trần Bá Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an TP Tam Kỳ).

Tại cơ quan điều tra, Trần Bá Sơn khai, để có tiền tiêu xài và chia cho người nghèo, đối tượng đã ấp ủ ý định đi cướp tiệm vàng.

Theo đó, chiều 28/8, Sơn lấy một cây búa, một con dao cất trong cốp xe máy rồi đến tiệm vàng Kim Việt (tại ngã 4 Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Đối tượng Trần Bá Sơn xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính (Video: Công an TP Tam Kỳ)

Khi đến trước tiệm vàng Kim Việt, Trần Bá Sơn cầm dao, búa xông vào rồi lớn tiếng đe dọa khách hàng, nhân viên của tiệm. Sau đó, Trần Bá Sơn dùng búa đập phá tủ kính để cướp vàng.

Phát hiện sự việc, nhiều người đang mua vàng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, trong tiệm vàng có một số người và chủ tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt.

Thấy bị chống đối quyết liệt, Trần Bá Sơn lên xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, nam thanh niên vứt lại cây búa ở lề đường.

Chiếc xe máy nghi phạm Trần Bá Sơn dùng để gây án (Ảnh: Công an TP Tam Kỳ).

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường và làm việc với bị hại, nhân chứng, trích xuất camera để lấy hình ảnh nghi phạm.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ cướp, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xin ý kiến và đưa trinh sát truy bắt nghi phạm.

Đến 21h tối 28/8, công an đã bắt giữ Sơn khi đối tượng đang trốn tại nhà riêng ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo Công an TP Tam Kỳ, tại cơ quan công an, nghi phạm Trần Bá Sơn khai nhận lý do cướp tiệm vàng là vì cần tiền đi đám cưới và "cướp để lấy tiền chia cho người nghèo".

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm một cây búa, một con dao, một xe máy. Qua đấu tranh, đến 3h ngày 29/8, Trần Bá Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.