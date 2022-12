Đục tường cứu người nghi trộm xe mắc kẹt trong lối thông hơi massage

Ngày 23/12, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa giải cứu nam thanh niên nghi trộm xe máy của người dân bị mắc kẹt trong lối thông hơi của một cơ sở massage.

Người bị mắc kẹt là nam thanh niên tên V.V.L., 25 tuổi, quê Trà Vinh.

Lực lượng chức năng đục tường đưa nam thanh niên mắc kẹt ra ngoài (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, chiều 22/12, người dân nghi L. trộm xe máy ở phường Lái Thiêu (TP Thuận An) nên cùng lực lượng công an truy đuổi.

Sau đó, L. leo lên mái tôn của cơ sở massage rồi xuống lối thông hơi ở phía sau nhà vệ sinh để trốn. Do lối thông hơi quá chật nên L. bị kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Tiếp nhận thông tin từ Công an phường Lái Thiêu, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ.

Sau khi xác định vị trí mắc kẹt, lực lượng chức năng đục tường nhà vệ sinh, tạo khoảng trống để đưa L. ra ngoài.

Hiện sức khỏe L. ổn định và bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý.