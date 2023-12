Dụ dỗ bé gái 11 tuổi quay video nhạy cảm rồi tống tiền

Ngày 21/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an TP Hà Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hồng Đức Minh (SN 1998, ở TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng video nhạy cảm của bé gái 11 tuổi để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Võ Hồng Đức Minh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Trước đó, Công an TP Hà Giang nhận được đơn tố giác của bà H.T.G., có con gái là cháu N. (11 tuổi), sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với đối tượng lạ.

Đối tượng này đã dụ dỗ, gọi video cho cháu N. rồi yêu cầu cháu quay các bộ phận nhạy cảm. Sau đó đối tượng quay lại video để đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Giang phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định đối tượng trên là Võ Hồng Đức Minh.

Công an TP Hà Giang thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn, ai là nạn nhân của đối tượng trên hãy đến cơ quan công an trình báo.