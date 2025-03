Đột nhập ký túc xá trường học trộm cắp tài sản rồi gửi xe khách về quê

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hoàng Bảo Nam (26 tuổi, trú tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 4/3, Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Nguyễn Du đã trình báo với Công an phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về việc có kẻ gian đột nhập vào ký túc xá của trường, trộm cắp 2 laptop và 3 chiếc điện thoại di động của học sinh.

Đối tượng Phan Hoàng Bảo Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Công an phường Tân An đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk rà soát và xác định Nam là kẻ gây ra vụ trộm cắp này. Tuy nhiên, đối tượng Nam không có mặt tại Đắk Lắk mà đang ở Đồng Tháp.

Cơ quan công an cử một tổ công tác đến Đồng Tháp để bắt giữ đối tượng Nam.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận vào đêm 28/2, anh ta bắt xe khách đến Đắk Lắk với ý định thực hiện hành vi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Sau đó, Nam lẻn vào ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Du và lợi dụng đêm khuya vắng vẻ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Để qua mặt cơ quan công an, Nam đã gửi số tài sản trộm được về tỉnh Đồng Tháp bằng xe khách trước. Sau đó, anh ta bắt chuyến xe khách sau để về quê và nhận tài sản để bán lấy tiền.