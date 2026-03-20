Tạm giữ 4 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, tàng trữ vật nghi súng

Ngày 20/3, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huỳnh Đức (29 tuổi), Trương Quang Sáng (30 tuổi), Đặng Vĩnh Thái (19 tuổi) và Nguyễn Thành Nhân (23 tuổi) về tội Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Công an xã Nhơn Mỹ bắt quả tang một nhóm gồm 7 thanh thiếu niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà số 300, thuộc ấp Nhơn An.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao nilon chứa ma túy; 2 vật bằng kim loại giống súng và một số viên đạn.

Qua xác minh nhân thân, lai lịch, lực lượng công an xác định trong nhóm này có Nguyễn Thành Nhân là đối tượng đang bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu được tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Cầm đầu của nhóm này là Nguyễn Huỳnh Đức khai nhận y đã liên hệ mua ma túy từ một người không rõ lai lịch, sau đó phân công các đối tượng khác đi nhận ma túy tại khu vực chợ An Châu, đồng thời chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và rủ rê đồng bọn đến nhà để cùng sử dụng.

Đối với các đối tượng còn lại, Công an xã Nhơn Mỹ đang phối hợp cơ quan thẩm quyền điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.