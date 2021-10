Đối tượng nghiện ma túy, cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm dịch bị khởi tố

Dân trí Đối tượng nghiện ma túy, điều khiển xe máy thông chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và cắn tay, cầm dao đuổi chém cán bộ công an đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ Luật hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Châu (sinh năm 1986), trú tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, Phú Thọ và ra lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 4/10, Phạm Minh Châu - đối tượng nghiện ma túy, trong nước tiểu có chất ma túy - đã có hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19B1-222.52 chở Triệu Minh H. đi theo đường quốc lộ 2A từ thành phố Việt Trì đến huyện Vĩnh Tường.

Đối tượng Phạm Minh Châu tại cơ quan công an (Ảnh: Trung Hiếu).

Do không có giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và giấy đi đường theo quy định nên Châu điều khiển xe đi vào đường ngược chiều với mục đích thông chốt kiểm soát dịch bệnh đầu cầu Hạc Trì thuộc địa phận xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm soát và khai báo y tế, chấp hành quy định phòng chống dịch nhưng Châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát dịch bỏ chạy theo quốc lộ 2A hướng về TP Vĩnh Yên trên đoạn đường 2,5 km.

Tổ công tác đã đuổi theo, liên tục ra tín hiệu yêu cầu đối tượng tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng Châu vẫn điều khiển xe để trốn tránh, còn H. thì bỏ trốn đi về nhà mình.

Dù đã được giải thích về các quy định của pháp luật về phòng chống dịch, yêu cầu quay lại chốt kiểm dịch nhưng Châu không chấp hành, tiếp tục có hành vi dùng tay giằng co, dùng miệng cắn vào ngón giữa bàn tay trái của một cán bộ công an làm xước da, chảy máu bị thương. Sau đó, Châu còn lấy dao đuổi chém chiến sĩ cảnh sát giao thông để hòng tẩu thoát.

Được sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở Công an xã Bồ Sao để giải quyết. Sau khi xem xét thấy hành vi trên của Châu đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ", cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thế Kha