Đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư giao nộp hàng chục khẩu súng

Ngày 29/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, qua thời gian tuyên truyền, vận động, Công an thành phố Thanh Hóa mới đây đã thu hồi được 41 khẩu súng và hàng trăm viên đạn do các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư tự giác giao nộp.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra, phân loại số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi trong dịp Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã làm tốt công tác điều tra, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từ ngày 15/12/2023 đến nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động giao nộp và thu hồi 41 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn súng quân dụng và vũ khí thô sơ. Trong đó, có 31 khẩu súng quân dụng như: AK, K59, K54, súng Colt, súng bắn đạn ria… do các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư tự giác giao nộp.

Trung tá Đỗ Tân Phú, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thanh Hóa, cho biết, đơn vị đang tiếp tục triển khai thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Số vũ khí thu hồi do các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư giao nộp (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, công an thành phố sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà không tự giác giao nộp.

"Qua công tác nghiệp vụ, những đối tượng có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chủ yếu là các đối tượng trong băng nhóm, tội phạm hình sự, số thanh thiếu niên hư, số đối tượng đã có tiền án tiền sự nhưng trước đây chưa thu hồi được vật chứng.

Khi phát hiện các đối tượng này tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đơn vị sẽ cương quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, cần thiết sẽ khởi tố hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", Trung tá Phú thông tin.