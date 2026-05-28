Đối tượng đập phá nhiều ngôi mộ ở Hưng Yên được đưa đi điều trị tâm thần

Hình ảnh một số ngôi mộ bị đập phá (Ảnh: Công an xã Quang Lịch).

Trước đó, Công an xã Quang Lịch tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực hai nghĩa trang trên xảy ra vụ việc nhiều ngôi mộ bị đập phá, hư hỏng.

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tác động lớn đến yếu tố tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng của nhân dân, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Quá trình điều tra, công an xã xác định đối tượng liên quan là Trần Văn S. (SN 1985, trú tại thôn Luật Nội 2, xã Quang Lịch). Lực lượng công an xã đã khống chế, triệu tập đối tượng S. đến trụ sở công an xã làm việc.

Cán bộ Công an xã Quang Lịch trao tiền hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân tâm thần Trần Văn S. (Ảnh: Công an xã Quang Lịch).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định S. là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, đã nhiều lần điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, thời gian gần đây bệnh lý tái phát khiến tinh thần Trần Văn S. không ổn định, có hành vi mất kiểm soát.

Gia đình S. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ già yếu, hai anh trai đã mất, bản thân S. không có vợ con, không có công việc ổn định.

Công an xã Quang Lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng gia đình tổ chức cưỡng chế, đưa đối tượng đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình và tham mưu UBND xã hỗ trợ gia đình Trần Văn S số tiền 5,4 triệu đồng để có tiền điều trị .