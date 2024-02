Đối tượng cướp ngân hàng ở Nghệ An đối diện khung hình phạt nào?

Ngày 17/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Khương Linh (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo nguồn tin, bị can Linh bị khởi tố theo khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Đinh Khương Linh, đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng vào ngày 1/2 (Ảnh: Minh Khôi).

Đinh Khương Linh được xác định là kẻ thực hiện vụ cướp nhằm vào chi nhánh một ngân hàng thương mại có trụ sở tại thị xã Cửa Lò vào chiều 1/2.

Vào thời điểm kể trên, Đinh Khương Linh bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy xông vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng thương mại có trụ sở ở thị xã Cửa Lò. Tại đây, đối tượng sử dụng dao nhọn đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Sau khi cướp được 46 triệu đồng, Đinh Khương Linh bỏ trốn. 48 tiếng kể từ thời điểm gây án, tên cướp táo tợn này bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ ở một địa điểm gần nơi cư trú.

Theo hồ sơ, Linh có 2 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ và đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an thị xã Cửa Lò điều tra theo thẩm quyền. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do Linh đánh bạc trên mạng bị thua lỗ dẫn tới nợ nần, túng quẫn nên lên kế hoạch gây án cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.