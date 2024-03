Đối tượng cầm dao uy hiếp 2 bé ở trường mầm non có đời sống phức tạp

Liên quan vụ người đàn ông cầm dao xông vào trường mầm non uy hiếp trẻ, chiều 1/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), xác nhận đối tượng cầm dao xông vào trường mầm non uy hiếp 2 bé là người ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo bà Phượng, đối tượng chỉ tạm trú tại địa phương thời gian ngắn và có đời sống phức tạp.

Q. cầm dao uy hiếp 2 bé trong trường mầm non (Ảnh: CTV).

Theo bà Phượng, người đàn ông trên tên N.B.Q. (37 tuổi), quen biết và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ có hộ khẩu tại Mỹ Tho và cả hai có một con chung khoảng 3 tuổi.

Ngày 25/2, Q. sang Mỹ Tho rước vợ con về quê, đến ngày 29/2, Q. đưa vợ con trở ngược lại Mỹ Tho, ở trọ tại phường 5.

Khoảng 7h ngày 1/3, ông Q. quậy phá dắt theo con trai 3 tuổi sang trường mầm non T.T.T. (phường 5, TP Mỹ Tho). Đến nơi Q. cầm con dao lớn, xông vào trường bắt theo 2 bé (một trai, một gái) để uy hiếp rồi cố thủ trong phòng. Khi ấy, con trai Q. vẫn đi theo cha.

Cảnh sát bao vây trường học, nhanh chóng khống chế, bắt giữ được kẻ cầm dao uy hiếp 2 trẻ học mầm non (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát đến bao vây trường mầm non và phong tỏa đường Đoàn Thị Nghiệp để bắt đối tượng.

Đến hơn 9h cùng ngày, lực lượng chức năng thành công giải cứu 2 con tin và đưa Q. về trụ sở làm việc để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

"Hai bé bị uy hiếp, bé gái bình an, còn bé trai có vết hằn trên cổ là do bị dao của thủ phạm kề vào. May mắn cơ quan chức năng đã giải cứu thành công 2 bé, đồng thời đảm bảo sự an toàn của toàn bộ trẻ trong trường, vì lúc xảy ra vụ việc có rất nhiều trẻ nhỏ", bà Phượng thông tin.

Ông Nguyễn Thành Diệu (áo trắng), Phó Chủ tịch UBDND tỉnh Tiền Giang, cùng Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, động viên các bé sau vụ việc (Ảnh: CTV).

Sau khi cứu được 2 bé, bà Phượng yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra kỹ lưỡng vết thương, tình trạng sức khỏe của nạn nhân bị uy hiếp. Đồng thời cũng liên lạc với "vợ hờ" của Q. đến để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến việc đối tượng Q. có "ngáo đá" hay không, lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho cũng cho biết, nhìn biểu hiện thì rất giống "ngáo đá" nhưng phải chờ cơ quan chức năng xét nghiệm, kết luận.