Đối tượng buôn ma túy bị vây bắt, rút lựu đạn định "ăn thua" với công an

Dân trí Trên đường đi bán ma túy, bị công an vây bắt, đối tượng Phương định rút lựu đạn và súng ra để chống trả thì bị tóm gọn.

Đối tượng Phương cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an huyện Quỳ Châu).

Chiều 7/6, Thượng tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, khoảng 12h cùng ngày, Đội hình sự Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp cùng ban Công an xã Châu Bính và xã Châu Thuận bắt giữ đối tượng Lang Văn Phương (SN 1965, trú tại bản Xăng Cọc, xã Châu Bính) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ của Lang Văn Phương là 2,5g heroin, một khẩu săm lét, một quả lựu đạn.

Khi bị bắt giữ, đối tượng Phương dùng súng và lựu đạn với định chống trả lại lực lượng công an. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế đối tượng Phương.

Quả lựu đạn được Phương mang theo trong người, chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an huyện Quỳ Châu quật ngã, tóm gọn (Ảnh: Công an huyện Quỳ Châu).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Phương cho biết, súng và lựu đạn mang theo là để phòng thân. Trong trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng này sẵn sàng chống trả hòng thoát thân. Được biết, đối tượng Phương đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

"Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định đối tượng Phương là một mắt xích trong tụ điểm bán lẻ ma túy, có tàng trữ súng và lựu đạn, sẵn sàng chống trả khi bị bắt", lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu nói.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Phương và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia.

Vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy