Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Thị Diễm My (SN 1994), trú tại huyện Quảng Trạch.

My liên quan đến vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Quảng Trạch vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn sang Nhật Bản để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.

Đối tượng Diễm My bị bắt tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng My.

Vào tối 19/1, khi My trở về Việt Nam, cơ quan công an đã đón lõng, bắt đối tượng tại sân bay Nội Bài.

Hiện Công an huyện Quảng Trạch đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.