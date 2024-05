"Độc chiêu" giúp dân nhận diện tội phạm lừa đảo

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tổ chức lễ hội đền thờ Dương Đình Nghệ năm 2024.

Tại lễ hội này, các cán bộ Công an phường Thiệu Dương đã trực tiếp tuyên truyền các nội dung để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với sự tham gia của hàng nghìn người dân, du khách ở nhiều nơi về tham dự.

Đêm văn nghệ thu hút hơn 2.000 người dân trên địa bàn, vùng lân cận đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành tham gia (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong thời gian diễn ra lễ hội đền thờ Dương Đình Nghệ năm 2024, Công an phường Thiệu Dương đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra trong chương trình của lễ hội.

Đặc biệt, trong đêm giao lưu văn nghệ có sự tham gia của hơn 2.000 người dân trên địa bàn phường và các địa phương lân cận, đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành. Công an phường Thiệu Dương đã kết hợp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, cán bộ Công an phường Thiệu Dương nêu điển hình những vụ án thực tế đã xảy ra, từ đó phân tích các phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội, đồng thời hướng dẫn người dân địa phương, khách tham dự lễ hội cách phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại úy Vũ Đình Long, Phó Trưởng Công an phường Thiệu Dương trực tiếp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đặc biệt, giúp người dân nhận diện 5 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản truyền thống và 22 thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Từ đó, người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin và có biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là cách thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực và tiếp cận trực tiếp được với nhiều người dân, mang lại hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.