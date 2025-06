"Đô Chuột" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chủ nhà hàng ở TPHCM

Ngày 19/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (43 tuổi, tên gọi khác "Đô Chuột") 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Bùi Thế Dzu (43 tuổi) và Phạm Nghiêm Minh (40 tuổi, cùng ngụ TPHCM) bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Phạm Nghiêm Minh, Bùi Thế Dzu là cổ đông một nhà hàng ở quận 1. Trong đó, bị cáo Minh là người có cổ phần nhiều nhất nên giữ quyền quyết định và điều hành nhà hàng.

Bị cáo Tuấn lĩnh 5 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Cuối năm 2023, Minh bàn với Dzu về việc tìm người lo lót để nhà hàng không bị kiểm tra, xử lý khi có vi phạm. Lúc này, Dzu nói có quen người tên Thắng (không rõ lai lịch), người này biết nhiều người có chức vụ tại TPHCM và sẽ nhờ giúp đỡ.

Qua giới thiệu, Nguyễn Ngọc Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối là có quen biết Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, có khả năng giúp cho nhà hàng không bị kiểm tra, làm cho Minh và Dzu tưởng thật nên đã đưa cho Tuấn 250 triệu đồng.

Ngày 21/3/2024, nhà hàng trên bị Công an TPHCM kiểm tra do có 4 nữ tiếp viên bán dâm. Phạm Nghiêm Minh và Bùi Thế Dzu trình báo việc đã đưa số tiền 250 triệu đồng cho Tuấn để lo lót nhờ người có thẩm quyền can thiệp không bị kiểm tra, xử lý khi bị vi phạm.

Đến ngày 3/7/2024, Nguyễn Ngọc Tuấn đến Công an TPHCM đầu thú.

Bị cáo Bùi Thế Dzu và Phạm Nghiêm Minh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, hành vi của Nguyễn Ngọc Tuấn đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân. Còn hành vi đưa hối lộ của Phạm Nghiêm Minh và Bùi Thế Dzu đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội, gây mất an ninh trật tự, do vậy phải xử lý nghiêm.

Đối với những cổ đông khác không tham gia, bàn bạc với Phạm Nghiêm Minh và Bùi Thế Dzu trong việc gặp gỡ Nguyễn Ngọc Tuấn đưa tiền nhờ tìm người lo lót để không bị kiểm tra nên không bị xử lý.

Ngày 14/3/2025, Công an TPHCM khởi tố Phạm Nghiêm Minh và Bùi Thế Dzu.