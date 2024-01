Đình chỉ vụ án đối với nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/1, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau 2 tháng khởi tố bị can.

Ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: H.B).

Theo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lý do đình chỉ do hậu quả của hành vi phạm tội của bị can gây ra đã được khắc phục; đến giai đoạn điều tra, truy tố do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Ngoài bãi bỏ các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và xuất cảnh, VKS chuyển 983 triệu đồng ông Hải nộp đến Cục thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đảm bảo giải quyết trách nhiệm dân sự vụ án.

Trước đó, ngày 14/11/2023, ông Nguyễn Văn Hải bị khởi tố bị can về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự khi đang đương chức.

Cơ quan điều tra khi đó cáo buộc trong thời gian làm Phó chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ gần 10 năm trước, ông Hải có liên quan đến việc giao đất không thông qua đấu giá, không đúng trường hợp theo quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hồi tháng 7/2020. Trước đó, ông từng làm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.