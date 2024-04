Điều tra vụ một người nước ngoài nghi sàm sỡ bé gái trong siêu thị ở TPHCM

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài nghi sàm sỡ bé gái trong một siêu thị ở phường 5.

Trước đó tối 13/4, Công an phường 5, quận Gò Vấp, nhận tin trình báo của chị C. (ngụ quận Gò Vấp) về việc con gái của chị C. nghi bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ.

Theo nội dung trình báo, chị C. đưa con gái học lớp 4 đến một siêu thị trên đường Phan Văn Trị để vui chơi. Sau đó, bé gái thông báo cho mẹ biết mình bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ. Người mẹ tá hỏa dẫn theo con gái đến đồn công an để trình báo.

Công an phường 5 báo cáo sự việc lên Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp. Cảnh sát sau đó lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc.