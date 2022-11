Điều tra vụ đưa 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Phạm Văn Thanh và Vương Xuân hải tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (16/11) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" phát hiện trước đó tại cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; khởi tố, tạm giam 2 bị can Vương Xuân Hải (39 tuổi; trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Phạm Văn Thanh (37 tuổi; trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, đêm 22/10, Phạm Văn Thanh lái xe ô tô chở 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực bờ biển thuộc phường Trà Cổ, TP Móng Cái đến khu vực đường dẫn lên Trạm thu phí cao tốc huyện Hải Hà để giao cho Vương Xuân Hải.

Sau khi giao nhận 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Hải điều khiển ô tô vận chuyển số này đi Hà Nội. Tuy nhiên khi Hải đến Km82 Trạm thu phí cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái thì bị Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.