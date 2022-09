Điều tra người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái 6 tuổi

Từ chiều ngày 6/9, trên các trang mạng xã hội liên quan tỉnh Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi Trường Tiểu học Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường.

Hình ảnh người phụ nữ chở bé gái, nghi là bắt cóc, gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Facebook).

Nội dung chia sẻ trên mạng xã hội như sau: "Trưa nay tan học, hai bé 6 tuổi đứng ở cổng Trường tiểu học xã Hồng Giang đợi phụ huynh thì bị đối tượng trên gạ đi mua kẹo cho ăn. Một bạn đi, một bạn không đi. Người phụ nữ dụ dỗ bằng kẹo, hứa hẹn đưa bé đi mua kem sau đó đưa lên đê. Số bé may mắn, đò bị hỏng không đi được nên giấu con bé trong bụi, đang ẩn nấp thì công an xã bắt được. Sau khi bắt cóc còn mặc thêm 1 áo khác màu áo ban đầu để tránh bị nhận biết".

Ngoài ra, các nội dung đăng tải khẳng định khi kiểm tra nhanh trong chiếc làn của người phụ nữ còn phát hiện dao, thuốc mê. Sau đó, người phụ nữ đã bị đưa về trụ sở Công an xã Hồng Giang để điều tra, xác minh.

Những thông tin nói trên dù chưa được kiểm chứng nhưng sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang dư luận Thái Bình.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp với Công an xã Hồng Giang lấy lời khai, xác minh, điều tra vụ việc.

Qua báo cáo sơ bộ ban đầu, người phụ nữ này gần 50 tuổi, là người xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư. Chồng người này mất đã lâu, 3 tháng trước, con gái 11 tuổi của người phụ nữ này không may qua đời vì tai nạn giao thông. Vốn thần kinh không ổn định từ trước, lại mới mất con nên người phụ nữ này có biểu hiện trầm cảm, hay đi lang thang.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng nhận định, có thể do nhớ thương con nên khi nhìn thấy cháu bé, chị này muốn đưa bé đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng...

Hiện Công an huyện Đông Hưng đang thụ lý vụ việc theo dạng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Phía Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và một số đơn vị khác tiếp tục điều tra, làm rõ bản chất, đánh giá toàn diện vụ việc.