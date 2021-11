Đầu tư tiền ảo thua lỗ, "nữ quái" lên kịch bản chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Dân trí Đưa ra mức phí dịch vụ 3.000 đồng/triệu/lần chuyển tiền, Nguyễn Thị Vân lừa 9 người chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 5/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1988, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tạm trú tại TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được đơn tố cáo của chị L. (trú tại TP Vinh, Nghệ An) về việc bị Nguyễn Thị Vân lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thị Vân khi đối tượng đang lẩn trốn ở quê.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình đấu tranh, hành vi phạm tội của Vân đã được làm rõ. Theo lời dụ dỗ của người khác, Nguyễn Thị Vân dấn thân vào kinh doanh tiền ảo trên mạng Internet vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, không có kiến thức, kinh nghiệm ở lĩnh vực này nên càng kinh doanh, càng thua lỗ. Sau khi dốc toàn bộ vốn liếng vào sàn giao dịch tiền ảo và mất sạch, Nguyễn Thị Vân vay mượn của nhiều người để tiếp tục đầu tư. Lần này, Vân thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng.

Vân quen biết với chị D.T.L. và biết chị này có nhận chuyển tiền ngân hàng cho người có nhu cầu để lấy tiền hoa hồng. Trước sức ép của việc trả nợ, khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Thị Vân vạch một kế hoạch lừa đảo nhắm vào chị L.

Vân nói với chị L. bản thân mình quen biết nhiều người kinh doanh buôn bán, có nhu cầu chuyển tiền qua ngân hàng lớn, liên tục và hứa sẽ giới thiệu cho chị L; phí chuyển tiền 3.000 đồng/triệu/lần giao dịch. Chị L. đồng ý mà không hề biết mình sắp rơi vào chiếc bẫy mà Vân giăng ra.

Sau khi lừa nạn nhân chuyển vào 6 tài khoản ngân hàng mình quản lý số tiền 4,5 tỷ đồng, Nguyễn Thị Vân nghĩ ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả tiền gốc và phí hoa hồng, sau đó chặn mọi liên lạc và bỏ trốn (Ảnh: H.Kỳ).

Các "khách hàng" của chị L. đều do Vân giới thiệu, kỳ thực số tài khoản để nhận tiền là của người thân Vân, do người phụ nữ này quản lý và sử dụng. Để lấy lòng tin của chị L. thời gian đầu Vân thanh toán tiền gốc và phí hoa đồng theo thỏa thuận đúng hạn. Tuy nhiên sau đó, Vân yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng mà mình quản lý rồi rút ra tiếp tục đầu tư tiền ảo. Khi không còn khả năng thanh toán, Nguyễn Thị Vân tắt điện thoại, chặn mọi liên lạc với nạn nhân rồi bỏ trốn lên huyện Nghĩa Đàn.

"Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Vân khai ngoài số tiền chiếm đoạt của chị L., Vân còn thực hiện hành vi tương tự và chiếm đoạt tiền của 8 người khác. Số tiền các nạn nhân chuyển vào tài khoản được Vân sử dụng trả phí hoa hồng, tiền gốc xoay vòng cho các bị hại và đầu tư tiền ảo. Đây là hình thức lừa đảo mới.

Bước đầu chúng tôi xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020-8/2021, bằng thủ đoạn này Nguyễn Thị Vân chiếm đoạt của 9 nạn nhân số tiền hơn 8 tỷ đồng", điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Nguyễn Thị Vân đồng thời ra thông báo tìm bị hại của người phụ nữ này.

Hoàng Lam